«Сегодня-завтра увидим интересные события»2
- 7.08.2024, 12:06
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Одну задачу прорыв ВСУ в Курской области уже выполнил.
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV рассказал, какие задачи может выполнять прорыв в Курской области.
Он отметил, что сейчас нет официальной информации относительно этого прорыва, а есть только сообщения от Z-блогеров в Телеграмм-каналах. По его словам, если есть определенные задумки нашего командования, то мы «сегодня-завтра увидим несколько интересных событий».
«На данный момент, фактически, Украина, Вооруженные силы не признают, что мы воюем на территории Курской области. Конечно, о каких-то моментах можно чисто теоретически подумать, для чего эта операция, но я боюсь, что это будет не то, что планируется и что сейчас выполняем», — пояснил эксперт.
Жирохов добавил, что одна из задач «рейда» может быть оттягивание российских сил:
«Опять же, по моим неофициальным данным из-под Северска сегодня ночью часть россиян ушла. И по данным нашей разведки, они говорят, что их перебрасывают в Курскую область. За вчера очень мало россияне использовали КАБы, практически их не было на некоторых направлениях. Но вечером они нанесли артиллерийские удары для того, чтобы прикрыть отход этих формирований. Поэтому, я думаю, что по крайней мере одну задачу этот прорыв уже выполнил».
Также он высказался относительно отказа ГУР комментировать эти события на Курщине, с примечанием, что это точно не РДК, которые воюют в составе ВСУ:
«[Это] дает понимание того, что для РДК более родным является Белгородщина и поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что они вернутся по старым следам».