«Все, Дима, конец, закрываем лавочку» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.08.2024, 12:12

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Фото: Getty Images

И подстраховать Путина некому.

Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от демократов и объявила, что на пост вице-президента будет претендовать губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Наблюдая за напряженной предвыборной гонкой в США, невольно бросаешь взгляд на российского несменяемого «нацлидера», застрявшего на «вершине» на четверть века в полном одиночестве.

Меняются в Америке президенты: Клинтон, младший Буш, Обама, Трамп, Байден. А «наш» все сидит и сидит на шесте, выпучив глаза, обхватив дерево руками, боясь соскользнуть вниз, в гостеприимные объятия Гааги.

И ведь «подстраховать» беднягу, случайно закинутого Ельциным наверх, некому. Нет в России, как в Америке вице-президентов. Со времен Руцкого нет.

Зато есть уникальное в своем роде явление – зиц-президент. Это, как вы понимаете, Медведев. Но он подстраховать не сможет, если что с Путиным случится. Мишутку, верно с трудом разбудят и скажут ему: «Все, Дима. Конец. Закрываем лавочку».

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