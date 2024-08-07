СМИ: Россия потеряла уже 11 населенных пунктов в Курской области 13 7.08.2024, 12:26

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Российские военные опасаются наступления элиты ВСУ.

Вооруженные подразделения захватили уже 11 населенных пунктов в Курской области и одолели 15 км от украинской границы. Это вызвало «ажиотаж» в РФ, а российские военные растерялись в своих прогнозах, сообщает «Фокус».

Как пишут в телеграмм-канале «Два майора», на Курщине всю ночь работала российская авиация и БпЛА.

«Враг на контролируемых территориях разворачивает логистику, подвозит ГСМ и боеприпасы. Судя по открытым источникам, регулярные войска противника присутствуют на глубине до 15 км. Ширина фронта — 10-11 км. ВСУ присутствовали по состоянию на вечер в Любимовке, Обуховке, Покровском, Зеленом Шляхе, Толстом Лугу, Нижнем Клине, Толстом Лугу, Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Лебедевке. Всего 11 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что армия РФ отправила пехоту и тяжелую технику, чтобы остановить прорыв. Принимаются меры по эвакуации местного населения.

Другой военкор Юрий Подоляка сообщает, что утром неизвестные подразделения продолжили развивать свое наступление на север вдоль трассы Суджа-Коренево. В сторону Суджи пока движения нет.

«Противник сумел взять под свой контроль еще несколько населенных пунктов. Суммарное продвижение чуть больше, чем за сутки составило примерно 15 км. При этом противник продолжает вводить в прорыв все новые и новые батальоны. 22-я механизированная бригада ВСУ уже полностью вошла на нашу территорию. По данным моих источников из Сум, к северу и к востоку от города все буквально кишит военными. Причем очень много легких пикапов и колесной бронетехники. Также мои источники сообщают, что по разговорам солдат их готовят к какому-то быстрому рывку», — сообщил Подоляка.

Он отметил, что в районе Лебедина аналогичная ситуация, а «на низком» старте 72,80,82 бригады ВСУ.

«Кто не в курсе — это суперэлита. Которые вслед за 22-й ОМБр, у которой, видимо, стоит задача прорыва нашей обороны и обеспечения флангов этого прорыва, вероятно также будут вводиться в прорыв сегодня-завтра», — проинформировал Подоляка.

Между тем другой российский военкор Юрий Котенок помимо описания общей обстановки в Курской области «насыпал» «кадыровцам». Он назвал их «тикток-войсками» и обвинил в трусости, поскольку те накивали пятки, когда только началось обострение.

«Все будет зависеть от стойкости и упорства наших войск, логистики, огневых возможностей ВС РФ на конкретном участке. На самом деле, как и два года назад, на участках Курского направления границу держат пограничники, там же — территориальные подразделения (тероборона) из местных за прикрытием границы. За весь день сводки боевых действий я не встретил упоминаний о «Тик-Ток войсках». Неделю назад «Ахмат» в Сужне исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди лично мне не известно», — написал Котенок.

Он добавил, что ближайшие сутки-двое покажут, насколько серьезны намерения противника именно на этом участке, сможет ли он развить успех и «или еще где-то попытаются что-то отгрызть» и продвинуться вперед.

«Ситуация — непростая», — констатировал Котенок.

Стоит отметить, что военное руководство Украины официально не комментирует информацию о проведении операции на территории Курской области.

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