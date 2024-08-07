Сбежавшая из Пакистана премьер-министр может оказаться в Беларуси

Сбежавшая из Пакистана премьер-министр может оказаться в Беларуси5
- 7.08.2024, 12:22
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Сейчас политик находится в Индии.
Подавшая в отставку и покинувшая страну 5 августа на волне протестов премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина рассматривает Беларусь в качестве одной из стран, к которой может обратиться за получением политического убежища. Об этом пишет со ссылкой на свой источник индийский Free Press Journal (FPJ).
Сейчас политик находится в Индии. Ранее сообщалось, что она обратилась за предоставлением убежища к Великобритании, однако, по информации FPJ, в Лондоне дали понять, что она может не получить правовой защиты в случае возможного расследования массовых протестов в ее стране, приведших к гибели сотен людей.
В этой связи в качестве потенциальных государств для убежища Шейх Хасина якобы рассматривает Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Катар, Саудовскую Аравию и Финляндию.
В начале июля в разных городах Бангладеш начались выступления студентов против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Постепенно обстановка в стране накалялась, манифестации переросли в беспорядки, в ходе которых арестовано не менее 10 тыс. человек.
Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой 4 августа в столице Дакке и других городах. Участники акций требовали отставки Шейх Хасины.