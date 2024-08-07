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Как похудеть до 10 кг в месяц без диет и спортзала

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  • 7.08.2024, 12:30
  • 4,242
Как похудеть до 10 кг в месяц без диет и спортзала

Проверенный метод.

Как похудеть в животе, боках, лице, других частях тела, практически ничего для этого не делая.

Не у всех есть вдохновение, сила воли ограничивать себя в пище, соблюдать суровые диеты, ходить в зал. Не у всех есть возможности даже записаться на фитнесс.

Но чтобы похудеть, выглядеть хорошо и в конце концов быть здоровым, не обязательно прибегать к изнурительным тренировкам и голоданию.

Сайт tsn.ua рассказал, как похудеть за месяц без проблем для здоровья.

Лайфхак, который поможет похудеть без чрезмерных усилий

Лесли Сансон предлагает для этого простой способ тренировки. Попробовавшие его женщины, в зависимости от начального веса, состояния здоровья, худели до 13 кг в месяц.

Сущность метода заключается в длительности и определенной интенсивности хождения. Надо больше ходить и все. Тренировки разные по времени и сложности — за 15 минут — 1,5 километра, за 20 минут — 3 километра, за 45 минут 4 километра и т.п.

Только вы решаете, тренировку какой продолжительности выбрать, насколько интенсивно ходить. Чем активнее и дольше вы ходите, тем быстрее сжигаются калории и теряется жир на животе, ногах и т.д.

Данный метод тренировки имеет много поклонниц и последовательниц. По отзывам девушек и женщин ходьба заряжает энергией, усиливает кровоток и лимфоток, не наносит вреда суставам, как это делают другие виды тренировок. Да и основное, сжигаются калории и уменьшается вес.

Единственное, о чем нужно знать, особенно поклонницам быстрого похудения, так это то, вес будет уменьшаться постепенно, да и само количество килограмм, которое будут терять женщины, индивидуально. Минимальный вес, который теряли девушки за месяц в результате ходьбы составил 1,5 кг, максимальный – 10-13 кг.

Большой плюс такого похудения, что не нужно ограничивать себя в питании – ходьбы в течение как минимум 20-30 минут вполне достаточно. Жир сжигается на животе или других «проблемных» участках.

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