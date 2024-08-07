Степан Попов: Литвинович — не личность, а лишь инструмент 3 7.08.2024, 12:47

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Иван Литвинович

Свободный спортсмен рассказал о диктатуре в команде белорусских батутистов.

Чемпион мира, Европы и Европейских игр, обладатель мирового диплома FairPlay Степан Попов в 2020-м поддержал протесты, а в 2022-м открыто выступил против войны в Украине.

В интервью сайту Charter97.org свободный спортсмен прокомментировал решение чемпиона Олимпиады-2024, белорусского батутиста Ивана Литвиновича не высказываться о ситуации в Беларуси.

— Был показательный момент, когда немецкий журналист словил батутиста Ивана Литвиновича и спросил, что он думает о Лукашенко. Тот отреагировал, мол, «это провокация», «спорт вне политики». Что вы думаете об этом?

— Они все запуганы. Я знаю многих батутистов и в курсе, как там все происходит. И массажист там наш работал. Он под таким впечатлением от их главного тренера Ольги Власовой. Это просто диктатор.

Бывало, что кто-то там накосячил из спортсменов, так она всю сборную на пять дней дней без телефонов закрывала в комнатах. Никого с территории не отпускала. С Власовой договориться можно, если только «лечь» под нее.

Тем более, что батут — это такой вид спорта, где лицензию завоевал Литвинович, а поехать может любой другой спортсмен. Они это знают, у них 2-3 спортсмена есть сильных, и все они вынуждены Власовой подчиняться.

Литвинович — не личность, а просто инструмент в руках этой диктатуры. Скажу, что это хорошо для результата. Такая постсоветская система дает результаты. Но людей в ней гнобят, уничтожают личность

Вот Власова их морально уничтожает, они не могут ее ослушаться ни в чем (еде, свободе, своем телефоне). Ешь, спи, тренируйся — и никаких возражений в ответ. Результаты есть — золото, серебро. Она растит таких «инкубаторных» детей.

Диктатура Лукашенко покрывает таких, как Власова. Медаль показала — и руки у нее развязаны, она может делать с ними, что хочет.

У нас и в дзюдо было так, когда я тренировался. Везде ставят людей, которые будут заниматься таким давлением.

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