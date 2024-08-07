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Любопытное совпадение

  • Александр Невзоров
  • 7.08.2024, 13:12
  • 2,050
Любопытное совпадение
Александр Невзоров

Игра окончена.

Любопытное совпадение. Где все началось, там и завершилось.

С Петербурга когда-то началась «русская Европа», в нем и закончилась. Этот город породил тех упырей, которые не только покончили с европейской идеей, но и само слово «Европа» сделали «вражеским», «мерзким» и запрещенным в России.

Россия больше не Европа.

Насильно интегрированная в нее Петром - она вернулась в свое дикарство, в свой родной православно-уголовный мрак.

Напомню, что даже по формальным признакам, страна «к Европе» больше не относится. Она исключена из всех европейских правовых институтов, научных, культурных и образовательных систем, вышвырнута из «Совета Европы», ОЭСР, из Конференции Европейских конституционных судов, Венецианской комиссии и т.д. и т.п. ПАСЕ официально признала россию «спонсором терроризма», что в переводе с международно-дипломатического означает «территория пещерного бандитизма».

Возвращение в Европу нереально. Ни один «Петр» не сможет «встроить» ее обратно.

Россия расшифровалась, показав, что 300 лет европейского «просвещения и влияния» не изменили ее убожества и вечной тяги к злу, смерти и мраку.

Игра окончена.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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