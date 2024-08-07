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Раскрыт секрет крепкой женской дружбы

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  • 7.08.2024, 13:19
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Раскрыт секрет крепкой женской дружбы

Она не похожа на мужскую и держится на троих «S».

Тренер по дружбе и ведущая подкаста «Friend Forward» Даниэль Баярд Джексон рассматривает сложные отношения между женщинами, чтобы понять их хрупкость и помочь женщинам создать и поддерживать более здоровые дружеские отношения. Она выделяет три вещи, заставляющие женщин чувствовать себя очень близкими и связанными, пишет CNN.

Эти три «S» ведущая подкаста называет тремя родственностями женской дружбы – support (поддержка), symmetry (симметрия) и secrecy (тайна). Однако это тоже вещи, которые могут сделать женскую дружбу хрупкой.

Поддержка

Главное, что женщины ищут в своей дружбе, – это эмоциональная поддержка. Эмоциональная помощь и проявления солидарности. Однако проблема в том, что это очень субъективно. И женщины не часто говорят о поддержке, которая им нужна, потому что чувствуют, что если сказать это вслух, это ослабит химию дружбы – ваш друг просто должен знать, что вам нужно.

«Когда мы знакомимся с кем-то новым – новой женщиной – и она предлагает какую-то поддержку, даже незначительную, мы начинаем смотреть на нее так: «О, хорошо, она крутая». Это то, что нас объединяет, но если этого нет, оно также может нас разъединить», – говорит Даниэль.

Симметрия

Идея симметрии подразумевает чувство равенства и взаимности в дружбе.

«Одна из трех самых больших жалоб, которые я слышу от женщин по поводу их дружбы, состоит в том, что они чувствуют, что инициируют больше или дают больше, чем их друг», – объясняет эксперт. Чувство симметрии в дружбе очень важно для женщин.

Секретность

Это не обязательно должно напрямую касаться доверенных тайн. Здесь речь больше об ощущении того, что женщины находятся в этом эксклюзивном хранилище и участвуют во взаимном самораскрытии. «Клей женской дружбы: «Я делюсь, ты делишься», – объясняет автор.

Эти три концепции, как правило, связывают женщин. Когда одна подруга испытывает отсутствие одной из этих вещей или дисбаланса, это начало большинства проблем, которые женщины имеют в своей дружбе. Это может быть либо небольшая точка напряжения, либо полный разрыв дружбы.

Укрепление каждой из этих областей, особенно поддержки, является способами поддерживать дружбу с другими женщинами. И вам тоже должно быть удобно делиться тем, что вам нужно. Это не лишает дружбы или химии. «В любых других отношениях мы ожидаем, что должны общаться. Но в дружбе мы предполагаем, что она должна быть легкой, естественной и органической. И это миф, убивающий отношения», – уточняет Даниэль Джексон.

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