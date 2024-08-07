Путин экстренно созвал Совбез после прорыва ВСУ в Курскую область 10 7.08.2024, 13:20

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Фото: Getty Images

Москва потеряла уже 11 населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин проведет внеплановое заседание Совета безопасности, сообщает Brief со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Встреча с членами Совбеза, которая обычно проходит по пятницам, на этот раз состоится на два дня раньше после того, как армия Украины прорвалась на территорию Курской области и, по данным z-военкоров, смогла закрепиться и занять несколько сел.

Перед встречей с Совбезом, постоянными членами которого являются руководители всех силовых структур, главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Сергей Шойгу, Путин проведет совещание с членами правительства, рассказал источник Brief.

Телеграм-канал «Два майора» пишет, что украинские войска присутствовали в 11 населенных пунктах: это Любимовка, Обуховка, Покровское, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Лебедевка. Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны, автора паблика «Рыбарь» Михаил Звинчук, сообщает, что к 1 часу ночи 7 августа под контролем ВСУ находились Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Утром в среду, по данным «Рыбаря», бои шли в Гончаровке, а также в хуторе Олешня, где российские военнослужащие оказались «практически в полном окружении».

Несмотря на переброску в Курскую область резервов российского Минобороны, ВСУ удалось «развить наступление», пишет телеграм-канал «Два майора»: «Суммарное продвижение за чуть более, чем за сутки составило примерно 15 км. При этом противник продолжает вводить в прорыв все новые и новые батальоны. 22-я механизированная бригада ВСУ уже полностью вошла на нашу территорию».

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