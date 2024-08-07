СМИ: Российские военные попали в окружение в Курской области 6 7.08.2024, 13:39

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Новые подробности наступлении ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), прорвавшиеся накануне на территорию Курской области РФ, продвинулись не менее чем на 15 километров вглубь региона и могли занять до 11 населенных пунктов, сообщают российские провоенные телеграм-каналы.

По данным бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны, автора паблика «Рыбарь» Михаила Звинчука, под контролем ВСУ к 1 часу ночи 7 августа находились Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Телеграм-канал «Два майора» пишет, что украинские войска присутствовали в 11 населенных пунктах: это Любимовка, Обуховка, Покровское, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Лебедевка.

По данным «Рыбаря», всего на захваченных территориях Курской области ВСУ сосредоточили до 400 бойцов. В настоящее время бои идут в Гончаровке, а также хуторе Олешня, где «российские военнослужащие находятся практически в полном окружении» и сражаются с имеющими численное превосходство украинскими силами, уточнил Звинчук. Ширина фронта, по его оценкам, составляет около 10 километров.

Он добавил, что командование ВСУ продолжает перебрасывать резервы в Курскую область: крупное скопление украинских войск фиксируется в Юнаковке, откуда они направляются в Свердликово и Гончаровку. По его данным, всего вдоль границы ВСУ сосредоточили до 2000 бойцов. Звинчук предположил, что бои на этом участке будут идти «еще как минимум несколько дней» и украинские военные попытаются расширить зону контроля.

«С утра противник продолжил развивать свое наступление, — пишет канал «Два майора». — Суммарное продвижение за чуть более, чем за сутки составило примерно 15 км. При этом противник продолжает вводить в прорыв все новые и новые батальоны. 22-я механизированная бригада ВСУ уже полностью вошла на нашу территорию».

Источники канала сообщают, что тяжелая обстановка сохраняется в хуторе Олешня, где были взяты российские опорные пункты. В этих районах к ночи закрепились от 150 до 200 украинских военных и до 15 единиц техники. В общей сложности ВСУ подтянули к границе как минимум один мотопехотный батальон, до 2000 личного состава в качестве второго эшелона.

Оба паблика утверждают, что ВСУ дистанционно заминировали трассу Суджа — Белица. Местные жители спасаются бегством. В администрации Суджанского района накануне сообщили ТАСС, что эвакуации мешают обстрелы. В Судже нет электричества. Люди не могут связаться с близкими и продолжают просить о помощи в чатах и соцсетях. «Кто сам уехал, те и эвакуировались. А лежачие больные, что делать? Может сегодня кто-то будет выезжать из этого кошмара, надо взять с собой моих троих родственников, сидят в подвале на Заводской, заплатим сколько надо и даже больше», — пишут в группу «Подслушано Суджа».

По данным телеграм-канала «Архангел спецназа», за ночь ВСУ ввели в бой до двух батальонов, заняли Дарьевку, Гоголевку, Свердликово, активно применяют артиллерию и продвигаются в сторону Суджи. Одной из целей вылазки автор паблика называет уничтожение газоизмерительной станции «Суджа» для остановки экспорта российского газа в Европу. Кроме того, он обращает внимание, что в 90 км от Суджи находится Курчатовская АЭС.

«Военкор» Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные «продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю, насыщать район боевых действий средствами ПВО и РЭБ». «ВСУ судя по всему всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», — добавил он.

По подсчетам «Агентства», в ходе боев Россия потеряла два танка Т-62М, два седельных тягача КАМАЗ 65221-22 и вертолет Ка-52, а Украина — ЗРК «Бук-М1», два бронеавтомобиля Cougar H и БТР Stryker ESV с минным тралом.

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