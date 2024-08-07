ГУР: Лидер будущего военного мятежа в РФ находится в Украине 1 7.08.2024, 13:47

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О предыдущем мятеже Пригожина украинская разведка знала за полгода.

Для того, чтобы в России начался новый военный мятеж, нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине, сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время выступления перед выпускниками KSE, пишет Forbes.

«Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способности. Тогда можно о чем-то говорить», — заявил Буданов.

По его словам, бунт ЧВК Вагнера готовился «очень заранее», в ГУР знали о мятеже за полгода. Сейчас порывы к подобному сценарию в России не наблюдаются, говорит глава разведки.

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