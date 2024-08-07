закрыть
7 августа 2024, среда, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: Лидер будущего военного мятежа в РФ находится в Украине

1
  • 7.08.2024, 13:47
  • 8,210
ГУР: Лидер будущего военного мятежа в РФ находится в Украине

О предыдущем мятеже Пригожина украинская разведка знала за полгода.

Для того, чтобы в России начался новый военный мятеж, нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине, сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время выступления перед выпускниками KSE, пишет Forbes.

«Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способности. Тогда можно о чем-то говорить», — заявил Буданов.

По его словам, бунт ЧВК Вагнера готовился «очень заранее», в ГУР знали о мятеже за полгода. Сейчас порывы к подобному сценарию в России не наблюдаются, говорит глава разведки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров