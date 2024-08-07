Ford Mustang Mach-E установил рекорд Гиннесса

Ford Mustang Mach-E установил рекорд Гиннесса1
- 7.08.2024, 13:57
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Побит рекорд китайского электромобиля.
Группа энтузиастов электротранспорта из Bridgestone и Webfleet преодолели на серийном электромобиле Ford Mustang Mach-E свыше 900 км на одной зарядке и cтали лауреатами Книги рекордов Гиннесса, пишет «Автоцентр».
Представители команды, состоящей из водителей Кевина Букера и Сэма Кларка, а также второго пилота Ричарда Паркера, установили новый мировой рекорд за «самое длинное путешествие на электромобиле на одной зарядке». Им удалось преодолеть 569,64 мили (916,74 км) на кроссовере Ford Mustang Mach-E. Это превышает прежний рекорд в 563,97 мили (907,62 км), установленный китайским электромобилем ZEEKR, установленным в прошлом году.
Заезд был тщательно задокументирован с помощью независимо проверенных видеоматериалов, показаний одометра, GPS и данных об уровне заряда батареи от Webfleet. Команда использовала Ford Mach-E Premium Extended Range RWD с аккумулятором емкостью 91 кВт·ч и запасом хода по WLTP в 373 мили (600 км). Это намного меньше пройденных 569,64 миль (916,74 км), но кроссовер был оснащен шинами с низким сопротивлением качению от Bridgestone. Кроме того, стандартные 19-дюймовые колеса на Mach-E Premium были заменены на меньшие 18-дюймовые.
Команда в среднем проезжала 6,25 миль на 1 кВтч электроэнергии по дорогам общего пользования в Норфолке, Линкольншире, Йоркшире, Ноттингемшире, Лестершире и Кембриджшире. Рекорд был установлен в течение 24 часов и включал сочетание городских и сельских дорог для имитации реальных условий вождения.
Интересно, что Кевин Букер и Сэм Кларк уже успели отметиться в знаменитой Книге рекордов Гиннесса, как экономные водители. Для Букера нынешний титул уже пятый по счету, а у Сэма на счету их теперь два.
Справедливости ради стоит отметить, что абсолютный рекорд в категории «Наибольшее расстояние на электромобиле на одной зарядке (без солнечной батареи)» принадлежит экспериментальному электромобилю muc022, созданному студентами Технического университета Мюнхена. В сентябре 2023 года они смогли показать результат – 2573,79 км (1599,27 мили).