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В заокеанском матче «Барселоны» и «Милана» Левандовский отметился дублем

  • 7.08.2024, 14:04
В заокеанском матче «Барселоны» и «Милана» Левандовский отметился дублем
фото: getty images

Но все решили пенальти.

В ночь на 7 августа в американском Балтиморе в рамках товарищеского матча сошлись «Барселона» и «Милан».

Уже к 15-й минуте встречи «россонери» повели со счетом 2:0 благодаря забитым мячам Луки Йовича и Кристиана Пулишича, но благодаря дублю Роберта Левандовского каталонцы восстановили паритет.

Но несмотря на усилия польского форварда, победа все же осталась за «Миланом», который оказался сильнее в серии пенальти - 4:3.

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