В заокеанском матче «Барселоны» и «Милана» Левандовский отметился дублем
- 7.08.2024, 14:04
Но все решили пенальти.
В ночь на 7 августа в американском Балтиморе в рамках товарищеского матча сошлись «Барселона» и «Милан».
Уже к 15-й минуте встречи «россонери» повели со счетом 2:0 благодаря забитым мячам Луки Йовича и Кристиана Пулишича, но благодаря дублю Роберта Левандовского каталонцы восстановили паритет.
Но несмотря на усилия польского форварда, победа все же осталась за «Миланом», который оказался сильнее в серии пенальти - 4:3.