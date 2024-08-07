Z-военкора впервые отправили в колонию за «военные фейки» 1 7.08.2024, 14:14

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Ранее он воевал против Украины в качестве командира мотострелкового взвода «ДНР».

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 6,5 года лишения свободы администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, признав его виновным в распространении «фейков» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также блогеру запретили на 4 года управлять сайтами.

Поводом для уголовного преследования Куршина стали две публикации в его телеграм-канале. В одной говорилось об ударе России по Кривому Рогу, в результате которого у местного населения возникли проблемы с водоснабжением. Блогер назвал эту атаку «военным преступлением». Во втором посте сообщалось о гибели ребенка в результате попадания российской ракеты в родильное отделение больницы Вольнянского района Запорожской области.

В 2014 году Куршин воевал против Украины в качестве командира мотострелкового взвода самопровозглашенной «Донецкой народной республики». У него есть звание лейтенанта «Министерства обороны ДНР», а также медали «За отличие в военной службе» II степени и «За оборону Саур-Могилы».

Несмотря на это, после полномасштабного вторжения России в Украину Куршин написал, что «не оценил, насколько Путин поехавший». Впоследствии он начал высмеивать отдельных российских радикальных сторонников войны и крупных z-блогеров. Также Куршин публиковал в Moscow Calling свою военную аналитику.

На вопрос, не жалеет ли он, что ранее воевал в Донбассе, Куршин отвечал отрицательно.

В августе 2023 года его задержали. Куршин стал вторым z-блогером, которым заинтересовались российские правоохранительные органы после бывшего командира украинских сепаратистов Игоря Гиркина (Стрелкова), и первым, осужденным по статье о военных «фейках».

В суде Куршин признал вину, но не согласился с инкриминируемым ему мотивом политической ненависти. «Я как военнослужащий «ДНР» 2014-2015 лет до сих пор поддерживаю связь с бойцами. Никакой ненависти априори у меня быть не может», — сказал он.

Куршин также заявил, что «рассматривает для себя возможность» вернуться на фронт, если найдется «нормальная должность» по его профилю.

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