Партизаны заметили странную активность россиян возле Крымского моста
- 7.08.2024, 14:37
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Колонну сопровождали военные машины.
Агент движения сопротивления в Крыму обнаружил две системы ПВО, перевозимые оккупантами в сторону Керченского моста. Данные действия производятся для закрытия уязвимых мест в обороноспособности на фоне острой нехватки соответствующих средств.
Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».
Отмечается, что агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО «Бук-М2» и «С-400» для дальнейшего эшелонирования у Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом.
«Оборонительная система РФ сталкивается с серьезными проблемами, связанными с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому, в срочном порядке вынуждены принимать меры по снятию вооружений с разных участков фронта и опрокидывать военные системы, для закрытия уязвимых мест в обороноспособности», - говорится в сообщении.
В «АТЕШ» отмечают, что, очевидно, ВС РФ ожидают ударов по переправе в ближайшие месяцы и не хотят оставлять системы ПВО в Крыму, после разрушения моста.