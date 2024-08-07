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Партизаны заметили странную активность россиян возле Крымского моста

  • 7.08.2024, 14:37
  • 1,738
Партизаны заметили странную активность россиян возле Крымского моста

Колонну сопровождали военные машины.

Агент движения сопротивления в Крыму обнаружил две системы ПВО, перевозимые оккупантами в сторону Керченского моста. Данные действия производятся для закрытия уязвимых мест в обороноспособности на фоне острой нехватки соответствующих средств.

Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

Отмечается, что агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО «Бук-М2» и «С-400» для дальнейшего эшелонирования у Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом.

«Оборонительная система РФ сталкивается с серьезными проблемами, связанными с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому, в срочном порядке вынуждены принимать меры по снятию вооружений с разных участков фронта и опрокидывать военные системы, для закрытия уязвимых мест в обороноспособности», - говорится в сообщении.

В «АТЕШ» отмечают, что, очевидно, ВС РФ ожидают ударов по переправе в ближайшие месяцы и не хотят оставлять системы ПВО в Крыму, после разрушения моста.

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