В Мозыре дважды за день задерживали работника НПЗ 7.08.2024, 14:40

Сделали это перед приездом Лукашенко.

Работника Мозырского НПЗ Игоря Шуканова дважды показательно задержали 1 августа — перед приездом в город Лукашенко.

Первое задержание 61-летнего мужчины проводила служба безопасности МНПЗ — «балалаевцы». Народное название заводская спецслужба получила по фамилии бывшего сотрудника КГБ Владимира Балалаева, который возглавлял службу безопасности предприятия с середины 1990-х и до 2021 года, пишет «Флагшток».

На проходной сотрудники охраны НПЗ высадили Шуканова из служебного УАЗа. А затем прямо там его задержали второй раз — уже сотрудники ГУБОПиКа.

Силовики ждали работника завода на сером микроавтобусе МАЗ с минским номером АМ 6046-7. В задержании Шуканова участвовали 5 милиционеров: двое произвели его захват и уложили лицом в асфальт, при этом один из них удерживал шею заводчанина коленом.

Задерживали Шуканова показательно и в целях устрашения его коллег — свидетелями были работники МНПЗ, которые стояли на остановке.

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