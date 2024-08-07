Маск собрался чипировать людей для придания сверхспособностей 16 7.08.2024, 14:49

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И ускорения человеческого мозга.

Илон Маск считает, что с развитием технологий его компании Neuralink придется ускорять человеческий мозг. По его убеждению, скорость передачи данных можно было бы увеличить в 3−6 раз, пишет New Voice.

Идея о «скорости передачи данных» человека возникла во время размышлений о безопасности искусственного интеллекта и возможных барьерах на пути сближения человека и ИИ в будущем, говорит Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана.

«Низкая скорость передачи данных у людей, особенно наша медленная скорость работы, уменьшит связь между людьми и компьютерами», — отмечает миллиардер.

Маск настаивает, что цель состоит в том, чтобы каким-то образом увеличить «исходную скорость» человека, то есть то, как быстро мозг может отправлять сигналы на чип. По его убеждению, есть потенциал для увеличения этой скорости «на три, может, шесть, может, больше порядков». Более того, он считает, что у «сотен миллионов» будут чипы Neuralink в течение «следующих нескольких десятилетий».

«Если у вас есть тысячи людей, которые пользуются этой технологией годами, и риск минимален, то, возможно, в этот момент вы могли бы подумать о том, чтобы сказать: „Ладно, давайте нацелимся на дополнение“. Итак, мы не просто стремимся дать людям скорость передачи данных, эквивалентную скорости обычных людей. Мы стремимся дать людям, страдающим параличом или, возможно, имеющим полную потерю связи мозга с телом, скорость передачи данных, которая превышает скорость передачи данных нормальных людей. Пока мы там, почему бы и нет? Давайте дадим людям сверхспособности», — утверждает Маск.

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