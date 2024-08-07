ВСУ уничтожают оккупантов, используя уникальную систему 2 7.08.2024, 15:00

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У России такой нет и быть не может.

Силы обороны Украины применяют систему сбора данных «Очі», которая позволяет собирать и передавать разведданные с помощью разведывательных и ударных беспилотников. О том, как эта система помогает украинским военным на фронте, рассказал ее создатель и советник Министерства обороны Украины < Александр «Тихоход» Дмитриев в интервью порталу AIN.

Что являет собой система «Очі»

«Очі» – это система, которая в режиме реального времени позволяет собирать разведданные и передавать их военнослужащим для улучшения наступательных или оборонительных действий. Идея проекта возникла в 2022 году. После того как ВС РФ отошли от Киева, автор проекта вместе с военными специалистами проанализировали, как происходила разведка, выявив, что получение и распространение разведданных стало возможным благодаря БПЛА. С того времени использование дронов для разведки стало новым стандартом в Украине.

Целью проекта «Очі» было объединить возможности беспилотных систем, разнообразных сенсоров обнаружения, работающих в реальном времени и программного обеспечения, чтобы украинские военнослужащие могли получать информации в режиме реального времени. Как отмечает разработчик, сегодня система «Очі» сегодня работает по всей линии фронта и полностью объединяет источники разведывательной информации. Технология предоставляет военным преимущество над врагом, компенсирует недостаток вооружения, личного состава и сохраняет жизнь военнослужащим.

«Война — это не игра, и здесь живые люди, но вот представьте, что вы играете в военную компьютерную игру и в определенный момент вы видите все, что делает враг по всей линии столкновения в режиме реального времени. Вот так работает наша система», — объяснил Александр Дмитриев.

По словам разработчика, впервые систему «Очі» украинские военные применили во время Харьковского наступления. Тогда ВСУ трое суток отслеживали действия ВС РФ, из-за чего у оккупантов не было возможности сделать что-то неожиданное. Глубина разведки позволяла корректировать огонь по врагу и помогала в сопровождении наступательных подразделений.

Есть ли у РФ и других стран подобная система

По словам Александра Дмитриева, система «Очі» открыла возможности для ведения боевых действий, которых до сих пор нет ни в одной стране мира. Он отметил, что у РФ есть много ресурсов и средств, однако жесткое централизованное управление затрудняет внедрение новых решений в российскую армию. При этом в Украине эти процессы происходят как централизованно, так и децентрализовано одновременно.

«У россиян такого нет и быть не может», — подчеркнул создатель системы.

Что касается партнеров Украины, разработчик отметил, что у них не было необходимости в создании такой оперативной разведывательной системы. Западные страны располагают многими другими системами, но их нужно адаптировать к украинским боевым реалиям.

Как планируют улучшать «Очі» и какие есть трудности

На данный момент разработчики совершенствуют функциональность системы «Очі», в частности работая над кибербезопасностью и IT-решениями. Также увеличивается уровень автоматизации системы управления войсками. К системе присоединились государственные и волонтерские проекты.

Автор проекта отметил, что сама система «Очі» не пересекается с российскими системами РЭБ, однако они влияют на БПЛА и связь. По связи есть некоторые технологические решения от партнеров, но их масштабирование очень дорого. Украинские разработчики в свою очередь также развиваются в этом направлении.

«В идеале нашему войску нужно объединить применение РЭБа и БПЛА, чтобы они работали синхронно, помогая друг другу. Сейчас у нас много проблем с этим, например, когда должны долететь до врага, чтобы поразить, то приходится преодолевать сначала наш, дружеский, РЭБ, а потом враждебный. И с нашим как раз больше проблем», — отметил разработчик.

Говоря о трудностях, Александр Дмитриев упомянул нехватку мотивированных взрослых людей, готовых «воевать как руками, так и головой», и недостаточную поддержку со стороны руководства страны и министерства. Для работы системы также нужны обученные операторы БПЛА, так как они имеют огромный коэффициент влияния. Кроме того, разработчик подчеркнул важную роль пехотинцев.

«Сколько бы ни было беспилотников, без пехоты эта технология не будет автономно работать. Если у нас мало пехоты, то что бы мы ни наращивали, мы не выиграем эту войну», — считает разработчик.

Напомним, ВСУ также используют систему ситуационной осведомленности на поле боя Delta, которая собирает данные их разных источников, в том числе разведки, совместима с системами стран-членов НАТО и может работать на любом устройстве — ноутбуке, планшете или даже телефоне. Все данные о враге система интегрирует на цифровую карту.

Кроме того, для украинской армии разработали автоматизированную систему управления «Крапива». Разведчики передают на специальное приложение координаты целей, по которым ближайшая батарея открывает огонь.

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