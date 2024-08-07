ВСУ вошли в город, который некоторое время был столицей УССР 6 7.08.2024, 15:09

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Интересный факт из истории.

Со вчерашнего дня российские паблики сообщают о весьма стремительном продвижении ВСУ в Курской области. Российские СМИ сообщают о том, что ВСУ заняли ряд населенных пунктов в Суджанском районе Курской области.

Российские паблики сообщают, что ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области. И, возможно, вошли в сам город Суджа.

Примечательно, что с декабря 1918 по январь 1919 года в Судже некоторое время находилось правительство Советской Украины.

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