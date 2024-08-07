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В России шахматистка пыталась отравить соперницу на чемпионате

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  • 7.08.2024, 15:23
  • 4,918
В России шахматистка пыталась отравить соперницу на чемпионате

Случай произошел в Дагестане.

На чемпионате в российском Дагестана по шахматам спортсменка Амина Абакарова вылила на доску неизвестное вещество, передает Telegram-канал Baza.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщают, что женщине, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели камеры наблюдения и вызвали полицию.

Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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