В России шахматистка пыталась отравить соперницу на чемпионате

В России шахматистка пыталась отравить соперницу на чемпионате4
- 7.08.2024, 15:23
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Случай произошел в Дагестане.
На чемпионате в российском Дагестана по шахматам спортсменка Амина Абакарова вылила на доску неизвестное вещество, передает Telegram-канал Baza.
Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.
Очевидцы сообщают, что женщине, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели камеры наблюдения и вызвали полицию.
Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».