В России шахматистка пыталась отравить соперницу на чемпионате 4 7.08.2024, 15:23

4,918

Случай произошел в Дагестане.

На чемпионате в российском Дагестана по шахматам спортсменка Амина Абакарова вылила на доску неизвестное вещество, передает Telegram-канал Baza.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщают, что женщине, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели камеры наблюдения и вызвали полицию.

Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com