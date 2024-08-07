«Всегда прихватываю термос, в нем чай-кофе, иногда пиво или вино» 7.08.2024, 15:22

2,248

Минчанин 48 часов добирался на автобусе на море в Грузию и поделимся ощущениями.

Грузия — одно из популярных направлений для отдыха у белорусов. Из Минска в эту страну можно легко добраться на самолете примерно за четыре часа и 1500 рублей. Однако немало туристов выбирают более бюджетный, но долгий вариант. И около двух суток (это только в одну сторону) едут к Черному морю на автобусе. О том, в чем плюсы и минусы такого путешествия, «Зеркало» поговорило с минчанином Дмитрием, который в июне отправился в автобусный тур в Кобулети.

В целях безопасности имя собеседника изменено.

«Италия, которую мы смотрели, была около 700 евро»

Дмитрию около 30, в тему автобусных туров он «вписался» со школы. Все началось в подростковом возрасте, тогда каждое лето они с родителями сутки добирались до Крыма. Когда вырос, съездил в туры по Испании и Италии и переориентировался на «дорожную» Европу. Самолетов Дмитрий не боится. Летал и в Черногорию, и в Турцию, но автобусы ему ближе по двум причинам. Во-первых, так, по его подсчетам, дешевле. Во-вторых, утверждает, удобнее.

— Агентство, которое организует поездку, предлагает вариант «все включено», и ты ни о чем не заботишься. Даже, когда все летало, путевок «под ключ» на самолете из Минска в Европу я не встречал. Были варианты, например, из Вильнюса, но это еще до Литвы доберись, — объясняет свою позицию собеседник. — Плюс, когда сам первый раз попадаешь, например, в Италию, как-то все не очень понятно. А с туром вы много где побываете, вам что-то расскажут. Не нужно думать, как куда-то добираться. Если собираться в Рим во второй раз, то, наверное, можно уже и самому.

Этим летом в планах мужчины был не Рим, а Кобулети. Еще зимой он купил туда автобусный тур на двоих. Для себя и девушки. На одного человека поездка на 14 ночей стоила около 450 долларов (около 1390 рублей, здесь и дальше цены по данным Нацбанка на 7 августа). Это дорога, проживание, трехразовое питание и некоторые экскурсии. Туры по Европе, говорит он, стоят дороже, а пара «не планировала ничего дорогого».

— Для сравнения: Италия, которую мы смотрели, была около 700 евро (2361 рубль. — Прим. ред.) на одного. И это только база. За дополнительные экскурсии нужно было доплачивать. А если ты едешь, раз уже едешь, то ты их берешь. Итого выходит около тысячи евро (примерно 3374 рубля. — Прим. ред.). Плюс питание, — делится подсчетами собеседник. — В Грузию из Минска можно и самим самолетом, но смотрел «Белавиа»: полет на человека от 1000 рублей. А как искать дешевые билеты, я не знаю. Некоторые «ловят» горящие авиатуры, но это если ты можешь взять отпуск, когда захочешь. А я свой согласовывал за полгода.

«Лет пять назад мы ездили в Геленджик, автобус был ведро с гайками. На этот раз транспорт попался нормальный»

От Минска до Кобулети около 2800 километров. На дорогу отводилось около двух дней и две ночи. Первую пассажиры должны были провести в гостинице в Воронеже, вторую — в пути. Если не считать ночевки в России, в общей сложности в дороге пассажиры находились около 48 часов.

— Лет пять назад мы ездили в Геленджик, автобус был ведро с гайками. Он трясся, был слышен какой-то металлический звон. В этот раз транспорт попался нормальный, — рассказывает Дмитрий. — Расстояние между сиденьями меня устраивало, рядом была одна на двоих розетка. Кондиционер работал. Сейчас так бывает, что в некоторых салонах свежее, чем на улице, и мы получаем проблему в обратную сторону: в автобусе слишком холодно. Так было и у нас. В принципе, можно просить водителя на время выключать кондиционер, мы грелись, и он снова его включал. Думаю, это лучше, чем когда жарко. В любом случае мы с девушкой брали пледы и носки.

За все время туров автобусы, в которых ездил Дмитрий, никогда не глохли. Лишь однажды среди ночи они столкнулись с косулей. После ЧП за пассажирами прислали новый транспорт. Ждать его пришлось около двух часов.

— Слышал о ситуации, когда этим летом у белорусов, которые ехали в Грузию, по дороге сломался автобус. Следующего они ждали пять часов, — продолжает собеседник. — Как по мне, в такой ситуации это даже быстро. Кстати, не всегда подобные происшествия говорят о том, что транспорт плохой. Просто в пути такое может случиться.

Сколько стоит отдых на тропическом курорте в Китае, куда осенью обещают пустить прямые рейсы из Минска? Туркомпания рассказала

По ощущениям Дмитрия, самые топовые места в автобусах — это те, что рядом со второй — задней дверью. Говорит, если сидишь здесь, всегда первый выходишь из салона. Единственное, нужно внимательнее следить за вещами и не оставлять ничего ценного, а то «могут стырить».

— В турфирме, с которой мы ехали, разрешали выкупать места заранее. Если такой возможности нет, то главное не попасть на «камчатку» (задние сидения. — Прим. ред.), — делится опытом турист, отмечая, что тут сидения не разложишь, а когда это сделает тот, кто находится спереди, места оказывается мало. — Я так понял, что за пару дней до поездки стоит позвонить в агентство и спросить, остались ли у них свободные кресла. У нас они были. И тогда попросить посадить вас рядом или выкупить его. Так в дороге появится больше пространства. Иначе такие места займут те, кто понаглее и пошустрее.

Туалета в салоне автобуса, в котором ехал минчанин, не было. По его словам, он ни разу не встречал уборную в экскурсионных автобусах. Но этот транспорт делает технические остановки каждые три-четыре часа.

— Как я понимаю, отсутствие туалета связано с тем, что его нужно убирать, а это дополнительные траты. На туристических билетах же стараются экономить. Однажды у меня спросили, а как же, когда у человека понос? Если понос, значит, вы не едете, — озвучивает суровую правду молодой человек. — Вообще, высидеть три-четыре часа без уборной — это нормально. Плюс нет ничего зазорного, чуть что, попросить водителя остановиться. Обычно случается так, один спрашивает, а потом вываливается весь салон: «Спасибо, что попросил». В этот раз пассажир тоже так выходил. Причем стали мы где-то у нормальной уборной. Человек пошел, еще несколько выскочили быстро покурить.

Пару лет назад, вспоминает мужчина, он ездил в Дагестан. Часть пути проходила через степь.

— Нам сказали, что девять часов автобус будет ехать без остановок. Конечно, он может затормозить, но там вокруг только кустики по щиколотку. Если пойдете покакать, то весь салон будет на вас смотреть, — шутит собеседник. — Но все, видимо, как-то с собой договорились, и никто не просил притормозить.

«Всегда прихватываю термос. В нем чай-кофе, иногда пиво или вино»

По наблюдениям Дмитрия, обычно в автобусные поездки люди ездят парами или семьями с супругами или родителями. Некоторые берут с собой детей. Редко он встречал туристов-одиночек. Говорит, большинство пассажиров, с которыми он путешествовал в Грузию, составили влюбленные 25−30 лет. Все были настроены на долгую дорогу, поэтому «вели себя адекватно».

— Еще одна важная деталь любого автобусного тура — телевизор. Вот с фильмами в салоне должно повезти. В этот раз мы начали смотреть какое-то кино, там оказались взрослые сцены, и его отключили. Потом поставили мультики, но было как-то неинтересно. На обратной дороге посмотрели пару нормальных картин, — описывает ситуацию минчанин, отмечая, что звук телевизора его не смущает. — Раньше в дороге включали длинные российские сериалы, например, «Сваты». Если не нравится, то никуда не денешься. Фильмы в этом случае лучше. Если что, два часа отмучался — и все. Порой в поездках показывают тематические фильмы. Например, едем в Венецию, идет история про туриста в этом городе.

Обычно в дороге молодой человек читает книгу, смотрит в окно, играет в телефоне или спит.

В списке вещей, которые он обязательно берет в поездку, маска для сна. Ночью, когда проезжаешь какой-то крупный город или заправку, она защищает глаза от света фонарей. Еще одна важная вещь — сменная обувь. Обычно это сланцы или домашние тапочки. Особенно удобно с ними ночью во время остановок, когда ноги отекли, а нужно обуться и выйти в туалет.

— Некоторые, видел, берут кроксы, кто-то ездит в кроссовках. Не знаю, насколько последние комфортны. Все же в салоне хочется разуться, а кроссовки могут вонять, — делится наблюдениями Дмитрий и признается, что попа от такого количества часов сидения на одном месте у него не болит. — В первый день пути вообще чувствовал себя нормально. На второй с утра ноги отекли, но расходился, и все в порядке. Стал замечать, что в последнее время в долгих поездках у меня начинают болеть колени. И здесь уже сложно, потому сразу хочется ноги выпрямить, стараешься их куда-то забросить. Это некомфортно, но в такой ситуации к поездке нужно относиться как к приключению, в котором испытываешь себя. Плюс с пониманием, что это скоро закончится.

В одном из туров Дмитрий обратил внимание, что гид носила компрессионные гольфы или чулки. В этот раз их прихватила девушка молодого человека. Сказать, что ноги в них не отекают, мужчина не берется, но, говорит, возможно, тем, у кого с ними более серьезные проблемы, это помогает.

— Замечал, что некоторые, кто едет семьями, закидывают ноги друг на друга. Моя девушка небольшого роста, она тоже могла сесть по-разному, — отмечает собеседник. — Я же разминался на заправках. Во время остановок кто-то просто стоял, кто-то приседал или прыгал.

Есть молодым людям в дороге не сильно хотелось. Дмитрий говорит, что они взяли с собой уже стандартный для него в таких поездках набор продуктов. Отбивные, сухую колбасу, хлеб, сыр, помидоры черри, огурцы, фрукты, «которые можно есть и не обляпаться», питьевой йогурт, воду.

— Всегда прихватываю термос. В нем чай-кофе, иногда пиво или вино, — смеется собеседник. — В принципе, к тому, что в салоне кто-то что-то ест, все относятся с пониманием. Как мне кажется, запахов особо не слышно. Может, почувствуешь чипсы, когда их откроют у тебя за спиной. Заметил, что сейчас многие перекусывают не в салоне, а на улице, когда автобус останавливается. Кто-то берет на заправках кофе с хот-догом.

Если не считать завтрака в Воронеже, обед в дороге у туристов был запланирован только один — во второй день пути. Но, посоветовавшись с отдыхающими, сопровождающая его отменила. Приехать пораньше на границу люди хотели больше, чем поесть.

«От автобусов меня не тошнит, я бы еще поехал!»

Белорусско-российскую границу туристы дважды проходили быстро. На российско-грузинской во второй раз задержались часов на пять: попали в очередь из автобусов. Кроме того, в РФ их остановила полиция, сотрудники которой проверили паспорта. Возможно, предполагает мужчина, это из-за того, что недалеко была украинская граница.

— На российских дорогах, когда люди в автобусе или водители видели ГАИ, сразу все быстренько пристегивались, потому что, если остановят, попросят денег, — вспоминает Дмитрий. — И не факт, что оформят штраф.

Ехать по России молодому человеку было не страшно. Говорит, то, что страна участвует в войне, почувствовали только на обратном пути, когда на одной из трасс им встретилось около двадцати военных машин. Второй раз они это ощутили во время остановки в Ростове-на-Дону. Заметили, что в городе не работала геолокация.

Ночью в дороге Дмитрий дремал урывками.

— На завтра после ночного переезда мы выехали на красивую Военно-Грузинскую дорогу, но она прошла мимо меня: я был разбитый и уставший и почти все время спал, — описывает он свое состояние. — Хотя вечером, когда мы приехали в гостиницу в Тбилиси и пошли на экскурсию, чувствовали себя с девушкой бодренько.

В столице Грузии туристы пробыли день, а потом отправились в Кобулети. Здесь, на Черном море, они провели чуть больше недели. Жили в отеле недалеко от набережной. В здании и комнатах, отмечает Дмитрий, было «уютно и симпатично» — «вопросов нет». Вода в море теплая, пляж галечный.

— К еде у меня тоже никаких нареканий. Кормили нас утром, днем и вечером. Это не был шведский стол, но меню предлагали разнообразное. Порции нормальные, хочешь добавки, можно попросить, — описывает собеседник. — На завтрак могла быть овсянка и омлет, на обед — салат, гарнир, например, макароны или каша и мясо. По мясу, кстати, не могу сказать, что его было много. На ужин к блюду могли порезать фрукты.

Еще предлагали бесплатный чай и булочки. А вот тем, кто хочет вина, его приходилось докупать в отеле либо приносить с собой. На продукты пара почти не тратилась. Хватало еды, которую давали, но к ценам молодые люди присмотрелись. Они показались им чуть выше, чем в Беларуси, но «разница не супербольшая».

— Если сравнивать с Украиной, то туда мы когда-то приезжали при деньгах. Тут нет такого ощущения, — отмечает турист. — Признаюсь, думали, в Грузии дешево, но мало стоила только мушмула (фрукт. — Прим. ред.), которая у нас даже не растет. У них ее, как яблок в Лошицком парке (парк в Минске. — Прим. ред.). Клубника, кажется, была дороже, чем у нас. Хотя, опять же, что значит дорого… Это смотря с чем сравнивать. Если с европейскими и турецкими ценами, то здесь они мне показались ниже. Дополнительно мы с девушкой потратили где-то 300 долларов (примерно 927 рублей. — Прим. ред.) на человека. Это экскурсии, билеты, сувениры.

«Стоишь у порога и ждешь, что сегодня тебе повезет». Тысячи белорусов месяцами ждут в очереди «в тетрадке» подачи на шенген

В Грузии молодой человек был впервые. Отдыхом остался доволен. Тур, говорит, оказался хорошо организован и продуман. Обратная дорога — еще около двух суток пути — его не пугала. На вопрос, не жалко ли столько времени на автобус, собеседник отвечает так:

— Это тоже приключение. Так бы вы купили просто более дешевый тур, а значит, меньше дней провели в поездке. Сидели бы часть отпуска дома. Ну а что там делать? Уборку? А так едешь, что-то смотришь. Единственное, с автобусом нужно быть готовым ко всему. Я настраивал себя, что он, например, может сломаться, но ничего плохого не случилось.

Все туры, в которые ездил Дмитрий, были рассчитаны так, что путешественники возвращались в Минск утром. Говорит, если после ночи на работу, то это не очень. Если есть день передохнуть и привести мысли в порядок, то нормально.

— От автобусов меня не тошнит, я бы еще поехал! — смеется он. — Мне авиаперелеты сложнее переносить. Возможно, потому, что нет ощущения земли. Хотя, если бы предложили слетать в Грузию за деньги, которые я отдал за автобус, я бы согласился. А так получился отличный экономвариант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com