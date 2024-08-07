Минздрав рассказал о факторах ожирении у белорусских школьников 1 7.08.2024, 15:40

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Их несколько.

В Минздраве Беларуси сказали о росте количества детей школьного возраста с ожирением. Об этом говорили на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.

Так, по словам главного внештатного эндокринолога Минздрава Анжелики Солнцевой, существует ряд факторов развития детского ожирения. Одним из таких факторов является непрерывный цикл ожирения. Но также существуют внутриутробные факторы программирования ожирения, которые действуют на самых ранних этапах развития ребенка.

- Речь идет о внутриутробной жизни, новорожденном и ребенке раннего возраста. Такие факторы являются триггерами раннего детского ожирения, - подчеркнула директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Одним из таких факторов является и избыточная масса тела у родителей, значительное увеличение веса беременной женщины, нарушение углеводного обмена во время беременности. Среди факторов встречается и гестационный сахарный диабет. На детское ожирение влияет курение мамы во время беременности, и даже кесарево сечение. Может повлиять и рождение как крупновесных (свыше 4 килограммов) детей, так и маловесных детей с задержкой внутриутробного развития.

В первые годы жизни на появление у ребенка ожирения может повлиять раннее искусственное вскармливание, быстрый набор веса в первые два года жизни. А также такой, как кормление ребенка с обязательным просмотром телевизора или мобильного телефона.

- Влияние оказывают и не совсем здоровые семейные пищевые привычки, - замечает специалист.

Наследственностью или генетическим фоном может объяснить до 40% всех различий в массе тела. Доктор обратила внимание на то, что детское ожирение - полигенное заболевание, на которое действует целый ряд генов. В частности, из сотен генов-кандидатов примерно 100 хромосомных участков выделили, как отвечающие за развитие ожирения.

- Определенное сочетание аллелей этих генов может объяснить большую или меньшую степень предрасположенности к развитию ожирения. Но генетическая предрасположенность реализуется только при воздействии внешних факторов, - уточнила эндокринолог.

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