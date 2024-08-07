Блинкен: Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа достигли финальной стадии 7.08.2024, 15:47

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения.

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа достигли финальной стадии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По его словам, США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения, чтобы избежать дальнейших действий на Ближнем Востоке.

«Все в регионе должны понять, что дальнейшие атаки только увековечивают конфликт, нестабильность, отсутствие безопасности для всех, и дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать», - заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию.

«Осознать риск просчета и принимать решения, которые позволят успокоить напряженность, а не усугубить ее. Это особенно актуально, учитывая решающий момент, в который мы находимся на переговорах о прекращении огня в Газе», - отметил он.

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