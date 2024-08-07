Блинкен: Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа достигли финальной стадии
- 7.08.2024, 15:47
США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения.
Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа достигли финальной стадии.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
По его словам, США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения, чтобы избежать дальнейших действий на Ближнем Востоке.
«Все в регионе должны понять, что дальнейшие атаки только увековечивают конфликт, нестабильность, отсутствие безопасности для всех, и дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать», - заявил Блинкен.
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию.
«Осознать риск просчета и принимать решения, которые позволят успокоить напряженность, а не усугубить ее. Это особенно актуально, учитывая решающий момент, в который мы находимся на переговорах о прекращении огня в Газе», - отметил он.