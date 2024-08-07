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В живописной деревне под Минском продается новый дом

  • 7.08.2024, 15:53
  • 1,638
В живописной деревне под Минском продается новый дом

В паре минут — два озера.

В деревне в 12 километрах от Минска на продажу выставили дом из бруса 2021 года постройки. Все коммуникации проведены, а к деревне ведет афальтированная дорога — жить здесь можно круглый год, пишет realt.by.

Деревня Прудище находится в Молодечненском направлении. До Минска — 12 километров, до Минского моря — 7, а до Заславля — 4 километра. В пяти минутах ходьбы от дома находятся два озера, где можно половить рыбу. Там же, совсем рядом, есть грибные леса.

Дом новый, его построили в 2021 году из бруса сосны. В доме один этаж, общая площадь — 107 квадратов.

В доме три просторные жилые комнаты — гостиная площадью 32 квадрата и еще две комнаты по 17 метров. Метраж кухни — 19 квадратов, прихожая — 15. Совмещенный санузел тоже находится в доме. Есть возможность обустроить и второй этаж.

Фундамент в доме ленточный. Основная часть дома из бруса сосны, еще одна часть — из газосиликата 400 мм. Стены утеплены и оштукатурены. Крыша из металлочерепицы. Отопление в доме газовое, водоснабжение центральное — вода разведена по дому и участку. Канализация местная, переливная — 3 кольца по 2 метра и 3 кольца по 1,5 метра.

Участок — 15 соток, прямоугольной формы.

Обойдется такой дом в 155 тысяч долларов.

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