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Ученые расшифровали древнейший сборник предсказаний лунных затмений

  • 7.08.2024, 15:53
Ученые расшифровали древнейший сборник предсказаний лунных затмений

Раскрыто содержание 4000-летних астрологических клинописей вавилонян.

Британские ученые из Лондонского университета сумели расшифровать клинописные тексты из Вавилонского царства возрастом более 4000 лет. Таблички с записями оказались древнейшим сборником астрологических предсказаний, приуроченных к датам лунных затмений. Исследование опубликовано.

Четыре артефакта с клинописями были найдены более 100 лет назад на территории Ирака. Археологи считают, что их создали в городе Сиппаре, входившем в состав Вавилонии.

Как выяснили исследователи, большинство предсказаний на табличках предрекали различные бедствия: эпидемии, гибель правителей, разрушение городов и другие катастрофы.

По словам ученых, древние оракулы могли делать предположения как на основе реального опыта, так и на базе теоретической системы, связывавшей характеристики затмения с различными предзнаменованиями.

Специалисты подчеркнули, что в Вавилонии и других частях Месопотамии люди верили в возможность предсказывать будущие события с помощью различных гаданий.

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