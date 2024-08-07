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Бои под Курском

  • Сергей Асланян
  • 7.08.2024, 16:16
  • 2,348
Бои под Курском

И это не 1943 год.

Бои под Курском – звучит очень непривычно. Будто из прежней войны, словно опять Курская дуга, август 1943 года.

Как считает МО РФ – ВСУ зашли на российскую территорию силами трех рот. Это много, это почти батальон неполного состава. При 11 танках. То есть это не диверсионно-разведывательная группа, а армия.

Зачем зашли?

Тактическая задача: война на территории России, заход в г.Суджа на газораспределительную станцию, подающую газ в Европу.

А еще, что не очевидно, но показательно, продемонстрировать разницу армий и стран. Российские войска, когда входили в 2022 году в украинские населенные пункты, открывали огонь по мирным гражданам, отстреливая их ради увеселения, словно в тире. Украинцы не тронули ни одного гражданского, при том, что воюют отчетливо, взяли пленных, потеряли технику, закрепились, продолжили наступление. То есть имели возможность заняться уничтожением гражданских. Но МО РФ молчит, а губернатор все никак не отважится дать статистику, пытаясь подсчитать тех, кого задело. Это давно забытая ситуация, последний раз отмеченная в Первую Мировую. Так было принято воевать 100 лет тому назад, когда мирное население наблюдало войну из окошка и знало, что его это не коснется. В этом огромная разница между Украиной и Россией, которая очень сильно отличает страны по итогам прожитых врозь 33 лет.

Начавшиеся год тому назад заходы на территорию России, силами РДК или ВСУ, в контактах с мирным населением сводились к обывательским разговорам вооруженных людей с обычными мужиками, свободно ведущими диалог с чужой армией, безо всякого страха. Люди не боятся Украину.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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