Белорус устроил на границе раздачу денег 8 7.08.2024, 16:23

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Но не смог вернуть десятки тысяч долларов.

На белорусско-польской границе 39-летний белорус пытался незаконно вывезти из страны более 88 тысяч долларов. Для этого он перед въездом на пункт пропуска «Брест» разделил сумму на 8 частей и раздал пассажирам своего Renault.

«Для пересечения границы граждане выбрали зеленый коридор, рассчитывая, что их действия признают законными, так как у каждого — до 10 тысяч долларов (до этой суммы денежные средства не нужно декларировать — Прим. ред.)», — сообщили в ГТК.

Однако ничего не вышло. Брестские таможенники раскрыли схему. Сумму, превышающую 10 тысяч долларов изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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