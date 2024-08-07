Белорус устроил на границе раздачу денег

Белорус устроил на границе раздачу денег8
- 7.08.2024, 16:23
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Но не смог вернуть десятки тысяч долларов.
На белорусско-польской границе 39-летний белорус пытался незаконно вывезти из страны более 88 тысяч долларов. Для этого он перед въездом на пункт пропуска «Брест» разделил сумму на 8 частей и раздал пассажирам своего Renault.
«Для пересечения границы граждане выбрали зеленый коридор, рассчитывая, что их действия признают законными, так как у каждого — до 10 тысяч долларов (до этой суммы денежные средства не нужно декларировать — Прим. ред.)», — сообщили в ГТК.
Однако ничего не вышло. Брестские таможенники раскрыли схему. Сумму, превышающую 10 тысяч долларов изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.