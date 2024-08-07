Старый советский анекдот 1 Питер Дикинсон

7.08.2024, 16:31

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Питер Дикинсон

Об удивительных подробностях празднования дня ВМФ в России.

Сколько помпезности и пышного великолепия было выставлено напоказ в бывшей имперской столице России Санкт-Петербурге, в то время, как Владимир Путин председательствовал на ежегодных торжествах по случаю празднования Дня Военно-морского флота. Однако на самом деле Путину и собравшимся вместе с ним адмиралам было почти нечего праздновать. За последний год некогда знаменитый Черноморский флот России был уничтожен украинскими беспилотниками и ракетами, что должно быть оценено как серия самых поразительных военно-морских поражений в современной военной истории.

Несмотря на то, что Украина почти не имеет собственного флота, ей удалось потопить или серьезно повредить примерно треть путинской флотилии, заставив большую часть его оставшихся военных кораблей отступить из оккупированного Крыма. Война на море прошла для России настолько неудачно, что к весне 2024 года Министерство обороны Великобритании уже объявило Черноморский флот «функционально неактивным».

Детали программы празднования Дня ВМФ России в этом году в некотором смысле намекают на бесславную реальность, стоящую за попытками Москвы проецировать свою военно-морскую мощь. Показательно, что традиционный парад российских военных кораблей вдоль Невы к Кронштадтской военно-морской базе, который обычно является центральным событием всего праздника, был отменен по соображениям безопасности. Вместо него в мероприятии приняла участие значительно уменьшенная флотилия, в которой было задействовано примерно вдвое меньше кораблей, чем в предыдущие годы.

Несмотря на то, что День ВМФ России стал самым малочисленным с момента возобновления праздника в 2017 году, в этом году он был отличной возможностью для Путина почтить память погибших моряков и поквитаться за беспрецедентные потери страны в Черном море. На самом деле он не сделал ничего подобного. Во время своего официального выступления Путин почти не упомянул о потерях и жертвах, понесенных российским флотом во время вторжения в Украину. Вместо этого кремлевский диктатор предпочел вычеркнуть из памяти черноморские поражения России. В этом ему помогли лояльные российские СМИ, которые старательно избегали любых неловких упоминаний о катастрофе, постигшей Черноморский флот страны.

Все это заставляет вспомнить старый советский анекдот, в котором Наполеон, Юлий Цезарь и Александр Македонский смотрят с небес на парад Красной армии на Красной площади. Цезарь указывает на бесконечные ряды советских войск и говорит: «С таким количеством людей я мог бы удержать Германию». Александр указывает на танки и ракеты и заявляет: «С таким военным оружием я мог бы завоевать всю Индию». Наполеон, тем временем, полностью игнорирует парад и вместо этого погружается в газету «Правда». «Если бы у меня была такая газета, — провозглашает он, — никто бы и не услышал о Ватерлоо».

Многие советские шутки не пережили своего времени, но этот конкретный анекдот как никогда актуален в современной России, где Путину удалось создать пропагандистскую машину, ничуть не уступающую своей советской предшественнице. Сегодняшняя мультимедийная экосистема, контролируемая Кремлем, гораздо более изощренная, чем ее коммунистическая предтеча, но она выполняет ту же самую основную функцию — искажает реальность в угоду прихотям российской правящей элиты.

В течение последнего десятилетия Путин использовал это непревзойденное информационное оружие для разжигания крупнейшего европейского вторжения со времен Второй мировой войны. Кремлевским пропагандистам удалось убедить миллионы простых россиян в том, что демократическая Украина на самом деле является «нацистским государством», само существование которого представляет непереносимую угрозу для России. Украинцы были демонизированы и дегуманизированы до такой степени, что геноцидная антиукраинская риторика стала обычным явлением на российском телевидении в прайм-тайм.

Успех этих усилий слишком очевиден: широкий спектр опросов общественного мнения, исследований и случайных свидетельств указывает на неизменно высокий уровень поддержки вторжения со стороны российского населения. Между тем в стране нет значимого антивоенного движения, несмотря на широкое распространение информации об ужасах, происходящих в соседней Украине. Это неудивительно. Ведь, как предупреждал Вольтер, тот, кто может заставить вас поверить в абсурд, может заставить вас совершить злодеяние.

Способность Путина искажать российскую действительность вызывает неподдельный ужас, но масштабы его пропагандистских операций могут также невольно дать надежду на будущее. Многие комментаторы утверждают, что провал в Украине приведет к падению путинского режима и, вполне возможно, к распаду самой России, но эти высказывания могут быть преувеличены. Хотя нельзя исключать третьего краха России за чуть более чем столетие, опыт последних двух с половиной лет дает основания полагать, что московская индустрия дезинформации более чем способна представить любое будущее отступление из Украины в выгодном свете или полностью «похоронить» его. Другими словами, если российские СМИ могут спровоцировать большую войну, они также могут сфабриковать достаточно правдоподобный мир.

Тот, кто все еще сомневается в способности Кремля представить в выигрышном свете военное поражение в Украине, не следил за происходящим. Недавно мы стали свидетелями того, как Путин проводил крупнейшее военно-морское мероприятие года, при этом старательно игнорируя историческое унижение своего южного флота. Та же история произошла в 2022 году, когда он торжественно объявил, что Херсон «навсегда» присоединился к России, а спустя несколько недель приказал своим потрепанным войскам оставить город. Точно так же, когда Россия проиграла битву за Киев на начальном этапе вторжения, Кремль отказался признать поражение и абсурдно настаивал на том, что отступление с севера Украины было всего лишь «жестом доброй воли». Если Путин в конце концов будет вынужден прекратить свое вторжение, можно предположить, что он будет преуменьшать это унижение аналогичным образом.

С февраля 2022 года западные лидеры находят множество причин, чтобы лимитировать свою поддержку Украины. Некоторые из них ограничены скромными оборонными бюджетами и конкурирующими внутренними приоритетами. Большинство боятся возможной эскалации и позволяют себе запугивать Путина разговорами о «красных линиях» России. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что многие западные партнеры его страны также не хотят вооружать Украину, поскольку опасаются непредсказуемых геополитических последствий поражения России. Тревога Запада по поводу возможного краха России преувеличена и не учитывает силу путинской пропаганды.

Если Россия потерпит решающее поражение в Украине, то, как показывает прошлый опыт, Кремль почти наверняка попытается перевести стрелки, изменить нарратив или придумать какой-нибудь другой способ переписать историю и заявить о своей победе. Любые неудобные свидетельства поражения будут просто отправлены на «свалку памяти» вместе со всеми затонувшими российскими военными кораблями Черноморского флота.

Питер Дикинсон, New Voice

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