Politico узнало, почему Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты 7.08.2024, 16:50

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Есть ряд причин.

Участник президентских выборов в США от демократов Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолца своим кандидатом в вице-президенты, поскольку ей понравился его послужной список и биография.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации двух источников издания, Харрис и Уолц встретились в воскресенье, 4 июля, и сразу нашли общий язык, несмотря на то, что до этого у них не было особых отношений.

Один из собеседников издания рассказал, что для Харрис были важны и другие факторы. В частности, она высоко оценила то что Уолц уже второй срок занимает должность губернатора и продвигает прогрессивные идеи, среди которых: обеспечение репродуктивного здоровья, оплачиваемый отпуск, налоговые льготы на детей и безопасность в вопросе использования оружия. Такие инициативы вице-президент хотела бы продвигать в случае победы на выборах.

Также, как пишет издание, Харрис понравилась биография Уолца - он был школьным учителем, помощником футбольного тренера и является ветераном Нацгвардии США. Она ожидает, что такой выбор хорошо воспримут штаты «голубой стены» (штаты, которые много лет подряд голосовали за демократов на выборах).

Также команда Харрис оценила характеристику Уолца, которую он дал экс-президенту США Дональду Трампу и его кандидату в вице-президенты сенатору Джею ди Вэнсу. Он прозвал их «странными», что завирусилось в течение последних двух недель.

В то же время, как рассказали изданию у главного конкурента Уолца губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, общение между ним и Харрис прошло не так хорошо. После их встречи в воскресенье он дал понять, что ему «трудно дается решение оставить свою нынешнюю должность губернатора Пенсильвании, чтобы претендовать на пост вице-президента».

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