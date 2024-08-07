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Командующий ВВС Ирана рассказывал белорусскому коллеге антисемитские бредни

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  • 7.08.2024, 16:55
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Командующий ВВС Ирана рассказывал белорусскому коллеге антисемитские бредни

Белорусский генерал находится с визитом в Тегеране.

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович находится с визитом в Иране. 7 августа он встретился с командующим ВВС Ирана бригадным генералом Хамидом Вахеди, сообщает агентство Mehr.

Командующий иранскими ВВС пожаловался белорусскому коллеге на США и «сионистский режим». Он напомнил, что имам Рухолла Хомейни назвал США «главной причиной коррупции и Великим Сатаной, который стремится к войне и конфликту и противостоит независимым самодостаточным государствам». Также, по словам Вахеди, США и Израиль виноваты в «бедах и катастрофах» в регионе. Иранский генерал отметил, что израильский режим «близок к концу», а Иран готов защищать себя.

«Мы считаем, что этот израильский режим, убивающий детей, приближается к своему концу. История показывает, что любой, кто правит с помощью угнетения, не останется у власти и будет уничтожен как можно скорее», — заявил командующий ВВС Ирана.

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