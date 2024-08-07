закрыть
7 августа 2024, среда, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь снова идут грозы и ливни

  • 7.08.2024, 17:06
  • 2,544
В Беларусь снова идут грозы и ливни

Объявлен оранжевый уровень.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за гроз и сильных ливней в среду, 7 августа, сообщает Белгидромет.

«Сегодня, 7 августа (среда), в период с 13.00 до 19.00 на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах — сильные ливни. В Минске в период с 13.00 до 19.00 по городу ожидается гроза. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня», — говорится в предупреждении Белгидромета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров