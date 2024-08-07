В Беларусь снова идут грозы и ливни
- 7.08.2024, 17:06
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Объявлен оранжевый уровень.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за гроз и сильных ливней в среду, 7 августа, сообщает Белгидромет.
«Сегодня, 7 августа (среда), в период с 13.00 до 19.00 на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах — сильные ливни. В Минске в период с 13.00 до 19.00 по городу ожидается гроза. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня», — говорится в предупреждении Белгидромета.