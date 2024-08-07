Украинские самолеты-камикадзе «Дартс» получили новую функцию 3 7.08.2024, 17:05

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Стали еще опаснее для оккупантов.

Украинский самолет-камикадзе «Дартс» получил функцию автоматического донаведения на цель. Как пишет focus.ua, об этом сообщил производитель систем вооружения для беспилотных авиационных комплексов «Стальные Шершни» в Telegram.

В публикации не раскрывается принцип работы улучшенного дрона, однако ранее в сети уже появлялись сообщения о работе других украинских БПЛА- камикадзе, которые самостоятельно донаводятся на цель. В частности, FPV-дрон с автодонаведением создала команда волонтеров «Дикие Шершни».

По словам разработчиков, оператору такого БПЛА нужно лишь зафиксировать цель и дать команду. После этого дрон наносит удар в автономном режиме. При этом вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказываются бессильными.

Что известно о дронах «Дартс»

Первая публикация о дронах «Дартс» появилась в Telegram-канале «Стальных Шершней» в феврале 2024 года. В компании отметили, что этот FPV-дрон типа «крыло» в несколько раз превосходит по дальности все FPV-квадрокоптеры. Сообщалось, что БПЛА несет от 3 кг взрывчатки и подходит для уничтожения большинства приоритетных целей на оперативно-тактическом уровне.

«Они смогут вынести ценную российскую технику и сэкономить ракеты к HIMARS. Я бы не называл Дартс «украинским ланцетом». Это несколько иное, с другим принципом управления и наведения, и самое главное — значительно дешевле», — сообщил производитель БПЛА.

В том же месяце в сети появилось видео, на котором российский военный грузовик попал под удар дрона «Дартс» на шоссе неподалеку от линии фронта. Беспилотнику хватило несколько секунд, чтобы догнать и настигнуть машину.

По информации портала общественного объединения «КИЕВ ДЕФЕНДЕРС», дрон «Дартс» обладает следующими характеристиками:

максимальное расстояние до цели — 40-50 км;

скорость — до 160 км/ч;

вес взрывчатки — около 4 кг;

стоимость — около 40 тыс. грн. (примерно 1400 долларов)

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