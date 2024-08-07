Появились спутниковые снимки пункта пропуска «Суджа» на границе РФ 5 7.08.2024, 17:11

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Зафиксированы значительные разрушения.

Спутник зафиксировал значительные разрушения на автомобильном пограничном пропускном пункте «Суджа» в Курской области РФ

Как сообщает «Радио Свобода», снимок был сделан утром вторника, 6 августа. Он подтверждает, что на автомобильном пограничном пропускном пункте «Суджа» в Курской области на границе с Украиной есть значительные разрушения.

Пока непонятно, идет ли речь о последствиях обстрела со стороны Украины, или ударах дронами, или, наоборот, пункт был поврежден вследствие ответных действий российской армии.

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