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На свободу вышел солигорский десантник, прошедший через весь город с бело-красно-белым флагом

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  • 7.08.2024, 17:39
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На свободу вышел солигорский десантник, прошедший через весь город с бело-красно-белым флагом
Руслан Окостко

Он полностью отбыл срок.

На свободу вышел 34-летний бывший десантник Руслан Окостко, которого 15 ноября 2020 года осудили на 4 года заключения, пишет «Наша Нiва».

Руслан Окостко родом из деревни Завшицы Солигорского района, до задержания он работал в Солигорске охранником в супермаркете Green.

15 ноября 2020 года он сумел пройти почти через весь город с бело-красно-белым флагом. Таким образом мужчина отметил акцию в память об убитом Романе Бондаренко. Тогда его задержали сотрудники милиции и поместили в изолятор.

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