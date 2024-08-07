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Скандальная алжирская боксерша вышла в финал Олимпиады

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  • 7.08.2024, 18:05
  • 4,414
Скандальная алжирская боксерша вышла в финал Олимпиады
Иман Хелиф

Генетические тесты выявили у Иман Хелиф мужской набор хромосом XY.

Алжирская боксерша Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, вышла в финал в весовой категории до 66 кг. В полуфинальном поединке она победила представительницу Таиланда Джанджаем Суваннапхенг единогласным решением судей.

В финальном поединке, который состоится 9 августа, ее соперницей будет Чэнь Ниэнь Чинь (Тайвань) или Ян Лю (Китай).

Суваннапхенг и проигравшая во втором полуфинале получат бронзовые медали.

Соперница Хелиф по первому бою, который продолжался всего 46 с, итальянка Анджела Карини завершила карьеру.

Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Линь Юйтин 7 августа предстоит полуфинальный бой на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг против турчанки Эсры Йылдыз.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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