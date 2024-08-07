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Уволена директор одного из самых популярных белорусских театров

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  • 7.08.2024, 18:14
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Уволена директор одного из самых популярных белорусских театров
Светлана Карюкина. Фото: chekhovfest.ru

Многие актеры также покинули театр.

Светлана Карюкина уволена с поста директора Республиканского театра белорусской драматургии. Об этом редакции «Зеркала» сообщили собственные источники.

По их информации, это произошло еще в июле этого года. Подтверждением этого стали изменения на сайте театра. Фамилия и портрет Карюкиной исчезли оттуда.

Светлана Карюкина родилась в 1969 году в Минске. В 1993-м окончила филологический факультет БГУ. С 2005 года работала в Республиканском театре белорусской драматургии: ведущим специалистом по маркетингу, главным администратором, заместителем директора. В июле 2018 года стала директором РТБД, сменив на этом посту Владимира Карачевского — его в марте того года назначили генеральным директором Национальной киностудии «Беларусьфильм».

В последнее время РТБД оставался одним из самых популярных белорусских коллективов. Однако репрессии не обошли стороной и его.

Осенью 2020 года РТБД покинули актеры Николай Стонька и Андрей Новик. Первый сделал это в знак протеста против цензуры. Второй — «в знак солидарности с бастующими и уволенными». В мае 2021 года из страны уехал Илья Ясинский. В 2020-м он участвовал в протестных маршах. Во время одного из них его задержали и сломали позвонки. В конце декабря 2021 года уволили художественного руководителя театра Александра Гарцуева. Он возглавлял РТБД с 2012 года.

В марте — начале апреля 2022 года из театра ушли или были уволены четыре актера: Елена Боярова, Мария Петрович, Марина Здоронкова и Максим Шишко. Последнего 27 февраля задерживали на антивоенной демонстрации.

Новым директором РТБД стала Светлана Науменко. Она родилась в 1964 году. По первой профессии она актриса, работала в столичном ТЮЗе. Затем получила режиссерское образование, ставила спектакли в различных белорусских театрах. В РТБД работает с 2010 года.

В последнее время увольнения в белорусских театрах стали регулярными. В начале апреля 2024 года был уволен художественный руководитель витебского театра «Лялька» Виктор Климчук. В марте — директор столичного Музыкального театра Сергей Пукита. В апреле лишился должности и директор Белорусского театра кукол Дмитрий Семенов. Правда, позднее выяснилось, что он ушел на повышение — стал заместителем главы управления культуры Мингорисполкома. В мае был уволен художественный руководитель Национального театра оперы и балета Валентин Елизарьев.

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