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В Минске на улице Клумова заметили странный пешеходный переход

  • 7.08.2024, 18:26
  • 2,746
В Минске на улице Клумова заметили странный пешеходный переход

Видеофакт.

На столичной улице Клумова возле дома № 11 появился пешеходный переход, один конец которого ведет на газон, другой — в яму. После того как минчанин выложил в TikTok видео об объекте, ситуацию прокомментировали в администрации Партизанского района.

Заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь рассказал агентству «Минск-Новости», что до недавней поры пешеходного перехода в этом месте не было вовсе, но «после неоднократных обращений граждан в рамках реализации программы по безопасности дорожного движения приняли решение его установить».

Чиновник заверил, что работы по благоустройству все еще не завершены — осталось связать переход с пешеходными дорожками, автобусной остановкой и оборудовать спуск. Как заверил Владимир Лебедь, все будет готово до 29 августа.

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