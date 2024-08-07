Лукашенко подписал указ об осеннем призыве 7.08.2024, 18:37

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Кого призовут.

Александр Лукашенко 7 августа подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, сообщила пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

«Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве», — сообщили в пресс-службе.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

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