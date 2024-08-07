В «Минск Мире» случился необычный пожар

В «Минск Мире» случился необычный пожар1
- 7.08.2024, 19:19
Пожарники тушили горящий унитаз на балконе.
Необычный пожар произошел в «Минск Мире» 6 августа. Местная жительница сняла на видео, как на балконе одной из квартир горел унитаз, а тушить его приехали несколько машин МЧС. Кадры она опубликовала в TikTok.
«Эпичное утро, тушили горящий унитаз на балконе», — написала она.
Ролик набрал уже почти 190 тысяч просмотров, а пользователи оставили множество комментариев. Большинство интересовало, как унитаз оказался на балконе и почему он горит. Некоторые удивились такому количеству машин, приехавших его тушить.
«Ради тушения туалета 5 машин приехало», — написал один из комментаторов.
Другой возразил ему, отметив, что это нормально: «Люди, почему вы думаете, что на тушение многоэтажного дома приедет 1 машина? А если пожар распространится, в этих домах тысячи людей, этот унитаз может загорелся потому, что квартира горит».
Часть пользователей предположила, что это учения, другие начали шутить по поводу того, что кто-то на ночь съел острый перец халапеньо или острые крылышки KFC.
По поводу того, как мог загореться унитаз, некоторые предположили, что владелец использовал его вместо пепельницы на балконе.