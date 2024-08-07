Курская АЭС осталась практически без охраны после вторжения ВСУ 1 7.08.2024, 19:24

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Плана на случай атаки ВСУ у руководства АЭС нет.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область оголило защиту Курской атомной электростанции, пишут «Важные истории». Сотрудник АЭС сообщил изданию, что обычно объект охраняют прапорщики Росгвардии. «Сейчас сидят одни женщины, видимо, мужчин они всех собрали, отправили туда [отбивать границу]», — сказал он.

По его словам, плана на случай атаки ВСУ у руководства АЭС нет, а единственное, что сделали военные — это передвинули самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» поближе к станции, которые «все время отстреливаются».

Собеседник издания отметил, что сигналы ракетной опасности вокруг АЭС почти не прекращаются, при этом сотрудников не инструктировали по поводу дальнейших действий, хотя эвакуировать их не собираются. По его словам, в июне работники интересовались у руководства, как быть в случае атаки, но не получили внятного ответа. «Задавали им вопросы: убежищ нет, куда деваться? Они сказали, что надо укрываться, но не сказали, куда. Я так понимаю, что они не рассматривают вообще такой вопрос [возможного удара]. Говорят, что мы защищены, нас защищают наши войска», — отметил он.

Сотрудник АЭС добавил, что руководство станции не считает опасными атаки беспилотников, поскольку здесь «метровые стены», а люди работают «практически в бункере». Что касается ракет, то за два года войны не было ни одного такого удара, отметил он.

Российские военкоры называют АЭС предполагаемой целью украинских войск, прорвавших госграницу в Курской области. К вечеру 6 августа подразделениям ВСУ удалось пробиться на 15 км вглубь страны. Сейчас они находятся примерно в 76 км от АЭС. Ночью город Курчатов, где расположена станция, атаковали беспилотники.

Неожиданный марш-бросок ВСУ застиг врасплох российское военное руководство: по данным z-каналов, в ночь на 7 августа украинские войска заняли 11 населенных пунктов: Любимовку, Обуховку, Лебедевку, Покровское, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Несмотря на переброску в Курскую область резервов российского Минобороны, ВСУ удалось развить наступление. Во вторник днем армия РФ потеряла контроль над газоизмерительной станцией «Суджа», которая обеспечивает примерно половину поставок «Газпрома» в Европу, а одноименный город оказался в оперативном окружении.

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