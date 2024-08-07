закрыть
7 августа 2024, среда, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине успешно прошли испытания дроны от пяти литовских производителей

2
  • 7.08.2024, 19:39
  • 1,450
В Украине успешно прошли испытания дроны от пяти литовских производителей

Об этом сообщило Минобороны Литвы.

Повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению, прошли успешно. Испытания состоялись в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.

В оборонном ведомстве Литвы рассказали, что в Украине прошли повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению. Перед тем аппараты совершенствовали согласно отзывам украинской стороны после первых испытаний.

Отмечается, что во время испытаний хорошие результаты показали дроны 5 литовских компаний.

«Украинцы делятся своим опытом применения беспилотников на поле боя, испытывают дроны наших производителей и затем, выбрав наиболее подходящие потребностям варианты, будут заключать контракты с компаниями-производителями. Это отличный стимул и большой шаг вперед для наших производителей беспилотников», - заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В ведомстве добавили, что в поддержку Украины планируют передать дроны литовских производителей общей стоимостью 5 млн евро, и такие же беспилотники закупят для литовской армии на 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что в этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров