Экспорт товаров из Германии сокращаеся
- 7.08.2024, 20:07
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Уже второй месяц подряд.
Экспорт товаров из Германии продолжает снижаться. В июне экспорт с учетом сезонных факторов сократился по сравнению с маем на 3,4 процента до 127,7 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 7 августа, передает DW.
Аналитики также прогнозировали снижение, но лишь на уровне полутора процентов. После небольшого промежуточного успеха в апреле экспорт из ФРГ сокращается уже второй месяц подряд.
В то же время импорт в Германию в месячном исчислении незначительно увеличился на 0,3 процента до 107,4 млрд евро. Этот показатель, однако, остается заметно ниже данных по экспорту. В результате профицит внешней торговли в ФРГ в июне составлял 20,4 млрд евро после 25,3 млрд евро в мае.