В Минске мотоциклист столкнулся с авто, упал на дорогу и чуть не попал под грузовик 7.08.2024, 20:16

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Видео.

Последствия этой аварии могли быть куда серьезнее. На Партизанском проспекте мотоциклист столкнулся с попутной легковушкой и упал на проезжую часть. Момент аварии попал на видеорегистратор грузовика, ехавшего позади.

Легковушка двигалась в левой полосе и в какой-то момент начала смещаться к центру проезжей части. Мотоциклист, который, похоже, хотел объехать ее справа, оказался не готов к такому маневру и врезался в машину.

В результате мотоциклист оказался на дороге в правом ряду. Повезло, что грузовик, ехавший там, двигался с небольшой скоростью, а водитель успел вовремя заметить происшествие и среагировать.

«С травмами 61-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу», — рассказали в ГАИ Минска.

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