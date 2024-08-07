Найдено самое древнее кладбище в Беларуси 7.08.2024, 20:31

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Где оно расположено.

Во время археологических раскопок в Минской области еще 20 лет назад было найдено захоронение древних людей. И только в 2019 году ученые смогли его датировать IX тысячелетием до нашей эры.

Памятник археологии находится в Крупском районе. Здесь расположено озеро Селява. До прошлого века остров на нем соединялся с «большой землей» перешейком. Сейчас он отрезан от суши.

В целом на данный момент на острове известны три археологических памятника. Два из них более 20 лет изучал Вадим Шадыро.

По словам научного сотрудника отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Александра Вашанова, который сейчас занимается исследованием острова, в то время здесь обнаружили находки, связанные непосредственно с днепро-двинской культурой железного века и ранним Средневековьем.

Третий памятник

Около двух лет назад на острове во время разведки обнаружили новый памятник, в научной среде названный Клишино-3. Его составляют две разноуровневые террасы: одна – раннего мезолита X–VII тысячелетия до н. э. кундской культуры (верхняя терраса), вторая – раннего неолита VI тысячелетия до н. э. нарвской культуры (у самой кромки воды).

В этом сезоне на верхней террасе была найдена костяная подвеска. Она подобна тем, которые находил Вадим Шадыро. Раньше их интерпретировали в связи с эпохами железа и бронзы. Таким образом, была установлена прямая связь памятника Клишино-3 и городища, где известен культурный слой эпохи раннего мезолита.

В 2019 году в рамках проекта по изучению древней ДНК человека смогли датировать три захоронения с городища на Селяве. Там ранее были обнаружены восемь погребений.

ДНК-анализ установил, что одно из захоронений относится к кундской культуре. Оно было сделано около 9 тыс. лет до н. э. (11 тыс. лет назад).

По словам белорусских ученых, на сегодня это самое древнее погребение в Беларуси. Пока более ранних человеческих останков на территории нашей страны обнаружено не было.

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