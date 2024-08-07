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В Минске пройдет фестиваль для любителей собак и кошек

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  • 7.08.2024, 20:51
В Минске пройдет фестиваль для любителей собак и кошек

Вход бесплатный.

В ближайшие выходные, 10—11 августа, в Минске пройдет фестиваль, куда с питомцами не просто можно, но и нужно. Гостям Pets Fest обещают конкурсы, соревнования среди собак, лекторий, детскую зону, фуд-корт, музыкальную программу и фаер-шоу. Питомцев и их хозяев развлечения будут ждать в Lakeside Park на берегу Цнянского водохранилища с 12 до 23 часов, передает «Онлайнер».

Вход на фестиваль бесплатный. Одна из его фишек — спорт-программа: можно будет увидеть соревнования по прыжкам в высоту, сап-серфингу, фрисби, аджилити и другим профессиональным дисциплинам. В программе феста также заявлен лекторий с ветеринарами и диетологами, конкурсы и викторины.

Для тех, кто захочет провести в Lakeside Park целый день, организаторы обещают чил-зону и фуд-корт с бельгийским картофелем от BulbaFrites, горячими рожками от Unicorn, гриль-сетами чешской кухни от «Шалёны кныр» и мороженым от «Кэри Лэнд». Угощения для питомцев тоже будут — на пет-маркете.

Приходить можно с детьми любого возраста — для них будет работать детская зона Mamago с бесплатными развлечениями.

Еще на фестивале можно будет пройти квест по специальной карте — за нее нужно заплатить 10 рублей, а потом получать на каждой локации гарантированные подарки от партнеров мероприятия.

Вечером будут выступать Westa Band, Universal Band и группа «Нестандартный вариант». Финальной точкой вечера запланировано фаер-шоу от «Крэсіва».

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