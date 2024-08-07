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В окно витебской гимназии залетела редкая для Беларуси лесная птица

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  • 7.08.2024, 21:08
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В окно витебской гимназии залетела редкая для Беларуси лесная птица

Фотофакт.

В одну из витебских гимназий залетела самка глухаря. Птица ударилась в оконное стекло, разбила его и поранилась об осколки, пишет местное издание «Витьбичи».

«История с самкой глухаря завершилась благополучно. Об удивительной гостье педагоги и учащиеся сообщили экологам, и ее доставили в зоопарк. Она выздоровела и была передана в Налибокскую пущу. Там расположен питомник по восстановлению популяции глухарей», — говорится в сообщении.

Откуда в городе взялся глухарь, неизвестно. Отмечается, что эта птица в белорусских лесах и даже в Беловежской пуще встречаются не часто, они выбирают для гнездования глухие непроходимые чащи, летают тяжело и не делают больших перелетов, почти всю жизнь могут прожить в одном лесу, день проводят на земле, а ночь – на деревьях.

Глухарь распространен в Беларуси очень неравномерно, чаще встречается в северных районах и на востоке. До 2020 года число особей этой птицы оценивалось в 8000—9000. Специалисты говорят, что этот северный вид в связи с изменением климата постепенно в Беларуси исчезает.

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