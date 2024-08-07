Буданов: Отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс 4 7.08.2024, 21:15

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Кирилл Буданов

Выбить россиян можно через две ключевые точки входа на полуостров.

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет «Forbes Украина».

По словам Буданова, выбить россиян из Крыма можно через две ключевые точки входа на полуостров.

«У россиян есть любимое мнение о «неприступном Крыме», однако они ошибаются. В Крым есть две точки входа – с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания – это наши фронтовые операции: с российской стороны – путем разрушения коммуникаций, с нашей – путем давления. И тогда все – Крым изолирован», - сказал руководитель ГУР.

Буданов отметил, что за время своего существования Крым был несколько раз завоеван во время множества военных конфликтов и государства, которые стремились завладеть полуостровом, обычно достигали этой цели. По его словам, главной проблемой любого агрессора, чьи войска находились в Крыму, всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, поскольку его потеря приводила к быстрому развалу обороны.

«Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим», - добавил глава ГУР.

Ранее Буданов не исключил, что Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время.

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