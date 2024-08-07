Болгария подключилась к обучению украинских военных 7.08.2024, 21:39

София четко обозначила свою приверженность поддержке Киева.

Болгарские военнослужащие присоединятся к обучению Вооруженных сил Украины на территории стран — членов Североатлантического альянса в рамках программы «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины». Соответствующее решение принял кабмин балканской страны.

«Приняв это решение, наша страна четко обозначает свою приверженность поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности с общими усилиями по поддержке международного мира и безопасности», — приводит местный портал Bgonair заявление правительства.

В июле на саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено о создании миссии альянса, которая будет координировать военные поставки в Украину, обучение украинских солдат, взаимодействие согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности. Миссия получила название «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine или NSATU).

NSATU развернула свою деятельность на территории стран — членов НАТО. В задачи миссии в том числе входит содействие безопасности Украины в соответствии с Уставом ООН. «В соответствии с международным правом не сделает НАТО стороной конфликта», — отмечается в тексте декларации. Миссия также должна поддержать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, способствуя их дальнейшей интеграции в НАТО.

Ранее украинских солдат обучали в рамках миссии Евросоюза EUMAM и британской миссии Interflex. На конец июня EUMAM, в работе которой принимают участие 24 страны, подготовила 52 тыс. украинских военнослужащих, что эквивалентно 15 бригадам. До конца лета миссия планирует довести число украинских военных, которые пройдут обучение, до 60 тыс.

Великобритания ведет обучение украинских солдат самостоятельно. Однако другие европейские страны принимают участие в ее программе Interflex, которая предусматривает подготовку по стандартам Королевских вооруженных сил. К концу прошлого года британское правительство отчиталось об обучении более 30 тыс. украинских солдат. До конца 2024-го планируется завершить тренировки еще 10 тыс. бойцов ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com