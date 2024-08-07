В нескольких водоемах Дзержинского района произошел мор рыбы 2 7.08.2024, 21:59

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Экологи назвали причину.

Несколько случаев массовой гибели рыбы произошли за последние пару месяцев в водоемах Дзержинского района. Об этом сообщает местная газета «Узвышша».

В частности, мор зафиксировали в озере в Даниловичах, по улице Тихой в Дзержинске, на Койдановском водохранилище и мелиоративном канале рядом с агрогородком Заболотье.

Ранее фото Койдановского водохранилища с мертвой рыбой у берегов появились в местном сообществе рыбаков в соцсетях еще в конце мая. Тогда один из них сообщил об этом в Дзержинскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. В тот же день на место прибыли эксперты и отобрали пробы воды и рыбы. В общей сложности на этом водохранилище погибло более полутысячи особей карася серебряного.

— Показатель растворенного кислорода в воде был в норме — 7 миллиграммов на литр. По исследования ветеринарной лаборатории, никаких инфекций в рыбе обнаружено не было. Также не обнаружено загрязняющих веществ, — рассказал начальник районной инспекции Дмитрий Терешко.

По его словам, специалисты зафиксировали в воде незначительное превышение веществ, которые выделяются при разложении водорослей в жаркую погоду. В связи с этим эксперты полагают, то возможной причиной гибели рыбы было обильное цветение водорослей. Эксперты изучат возможность компенсации погибшего поголовья за счет зарыбления водоема.

Тем временем на озере по улицей Тихой нашли несколько мертвых особей. Жители микрорайона «Родники» забеспокоились и сообщили в инспекцию природных ресурсов.

— На место выезжали специалисты, взяли все необходимые пробы. Все показатели в норме. Поэтому причин для беспокойства нет, — сказал Терешко.

В конце июля массовая гибель рыбы была зафиксирована на Даниловичском озере, но и там проверка показала, что кислород в норме, инфекций у рыбы не было.

— Еще во время отбора проб, когда выезжали на место, обратили внимание на активное цветение водорослей в водоеме. Предположительно, мор рыбы был вызван продуктами гниения — это результат разложения водорослей, — пояснил эксперт.

Он отметил, что летом такие случаи происходят обычно в жаркую погоду на водоемах, заросших водорослями. Озеро в Даниловичах будут очищать при помощи хлорирования.

Последний случай мора рыбы произошел в озере рядом с агрогородком Заболотье. Местные жители заметили, что рыба начала массово всплывать на поверхность, метаться и хватать ртом воздух.

Экологи прибыли на место и узнали от местных, что в озеро попадают загрязняющие вещества. Они предположили, что стоки с местного молочно-товарного комплекса идут по системе канав и впадают в водоем.

Отмечается, что в тот же день работники предприятия приняли меры, чтобы остановить загрязнение и больше не допускать его.

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