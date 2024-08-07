Ученые рассказали, что происходит с мозгом, если выпивать в компании друзей 1 7.08.2024, 22:07

1,296

Активность повышатся.

Группа исследователей из Техасского университета в Эль-Пасо решила проверить, что происходит с мозгом человека, когда он выпивает в компании друзей. В качестве испытуемых выступили плодовые мушки: набор их генов на 75% совпадает с человеческими, ответственными за развитие различных болезней.

Благодаря исследованиям студенты и сотрудники университета смогли найти регион мозга, активность которого повышается при выпивке в компании друзей. Это может помочь в понимании того, как происходит развитие хронического алкоголизма.

Как показали опыты, после употребления этанола (в виде испарений) активность одиноких мушек возрастала незначительно. А вот дрозофилы фруктовые, «выпивавшие» в компании собратьев, повышали активность заметно сильнее: они становились быстрее и двигались больше. Ученые решили проверить, играет ли роль в процессе опьянения дофамин, сравнив выпивших мух из контрольной группы, чей организм вырабатывал гормон естественным путем, с группой мух с увеличенным уровнем дофамина.

В случаях, когда дофамин был повышен или находился на нормальном уровне, одинокие мухи-алкоголики не повышали активность. А вот с повышенным уровнем дофамина и подвергшиеся воздействию алкоголя насекомые дополнительно увеличивали активность.

Следующим шагом стала идентификация дофаминовых рецепторов, значительнее остальных влияющих на уровень интенсивности реакции мух на выпивку «в компании». Им оказался дофаминовый рецептор D1, ген которого связывают с развитием алкоголизма у человека.

Проведенная работа доказывает гипотезу о том, что мозг интерпретирует и обрабатывает данные о социальном окружении, направляя сигналы в ту же дофаминовую систему, которая активируется алкоголем. Теперь планируются дальнейшие изыскания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com